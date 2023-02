A. sitzt wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Der Mann ist mehrfach vorbestraft. Knapp eine Woche vor der Tat war er aus der U-Haft in Hamburg entlassen worden.

In der JVA Billwerder soll sich Ibrahim A. zuvor mit Anis Amri verglichen haben. Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Infolge des Anschlags starben 13 Menschen.