Am ersten Prozesstag war Ibrahim A. an Händen und Füßen gefesselt in den Gerichtssaal in Itzehoe geführt worden. Der mutmaßlich staatenlose Palästinenser war Ende 2014 nach Deutschland geflüchtet und fiel in den Jahren darauf mehrfach mit Straftaten auf. Bereits vor Brokstedt war er zweimal wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.