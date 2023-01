Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein kommt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. »Wir führen ein Verfahren wegen zweifachen heimtückischen Mordes und vier Fällen des versuchten Totschlags«, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rackow laut NDR . Demnach entsprach der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe dem von der Behörde beantragten Haftbefehl gegen den Mann.