Ibrahim A., der in einem Zug kurz vor dem Bahnhof Brokstedt in Schleswig-Holstein mit einem Messer zwei Teenager getötet und fünf weitere Menschen verletzt hat, will sein Schweigen brechen. »Mein Mandant wird sich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens demnächst einlassen«, sagt sein Anwalt Björn Seelbach. A. werde die Tat »nicht bestreiten, sondern eine Erklärung zu den Umständen abgeben«. Details wollte der Bonner Rechtsanwalt nicht mitteilen.