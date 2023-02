So soll A. behauptet haben, bereits in den Tagen vor der Tat mehrfach Stimmen gehört zu haben, die ihn beleidigten. Auch in der Justizvollzugsanstalt Billwerder, wo er zuvor ein Jahr lang in Untersuchungshaft saß , war er dem Bericht zufolge wegen wahnhafter Symptome in Behandlung gewesen. Dort stellte der Gefängnispsychiater vor der Entlassung am 19. Januar aber keine Hinweise auf Eigen- oder Fremdgefährdung fest.