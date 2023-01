Messerangriff im Regionalzug Angreifer galt in Schleswig-Holstein nicht als Intensivtäter

Ibrahim A., der zwei Menschen in einem Regionalzug getötet haben soll, ist in der Vergangenheit mehrfach aufgefallen – in Schleswig-Holstein galt er aber nicht als Intensivtäter. Drei Verletzte liegen noch im Krankenhaus.