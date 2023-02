Mutmaßlicher Täter von Brokstedt Offenbar falscher Ausweis in Bamf-Akte von Ibrahim A.

Abschiebungen in Palästinensergebiete sehr schwierig

Die Behörden in Hamburg und Schleswig-Holstein schieben sich in Bezug auf den Umgang mit dem mutmaßlichen Täter gegenseitig die Verantwortung zu. Dabei geht es unter anderem um die Frage, warum das Verfahren des Bamf zur Rücknahme des sogenannten subsidiären Schutzstatus für den Palästinenser nicht zu Ende gebracht worden war. Rückführungen in die Palästinensergebiete sind nach Auskunft des Bundesinnenministeriums grundsätzlich möglich, aber sehr schwierig.

Hamburgs Justizstaatsrat Holger Schatz hat sich nun gegen Kritik an der Kommunikation der Behörden der Hansestadt gewehrt. Es habe im vergangenen Jahr in Richtung der Behörden in Schleswig-Holstein »zehn Meldungen durch Kontaktaufnahmen Hamburgs« gegeben, sagte er im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages in Kiel. Spätestens seit Anfang März hätten dem Ausländeramt in Kiel und auch dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge alle wesentlichen Informationen zur Inhaftierung des 33-Jährigen vorgelegen.