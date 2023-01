Günther dankte den Einsatzkräften für deren Arbeit und auch denen, die sich um die Passagiere und Zeugen im Zug sowie um die Verletzten gekümmert hätten.

Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich um einen staatenlosen Palästinenser, wie Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Abend am Bahnhof in Brokstedt sagte. Der Bahnhof wurde vorerst gesperrt. Brokstedt ist eine kleine Gemeinde an der Bahnlinie zwischen Elmshorn und Neumünster.

Innenministerin besucht den Tatort

»Es ist ganz furchtbar. Wir sind alle völlig erschrocken und entsetzt, dass so was passiert ist«, sagte Sütterlin-Waack dem NDR. Die Ministerin bekam die Nachricht im Landtag und beriet sich mit Ministerpräsident Günther. Sie traf noch am frühen Abend in Brokstedt ein.