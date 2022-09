Nach einer Verpuffung in einem Haus ist ein 54-Jähriger aus Brücken-Hackpfüffel im Landkreis Mansfeld-Südharz gestorben.

Der Mann war am Sonntagmorgen schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Halle (an der Saale) gebracht worden. Am Montag sei er seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit .