23-Jähriger stirbt in Gewahrsam Mehr als 100 Festnahmen nach Krawall an Brüsseler Polizeiwache

In Brüssel ist ein junger Mann in Polizeigewahrsam gestorben. Die Reaktion fiel heftig aus: Hunderte protestierten, Demonstranten schlugen Scheiben ein und griffen Polizeiautos an.