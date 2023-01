In der U-Bahn-Station Schuman hatte ein dpa-Reporter nach Angaben der Nachrichtenagentur beobachtet, wie ein junger Mann in schwarz-weißem T-Shirt von der Polizei festgesetzt worden war. Einige Minuten zuvor hatten Passanten laut dpa gerufen: »Er hat ein Messer.« Am Abend schrieb Brüssels Bürgermeister Philippe Close auf Twitter: Eine gute Zusammenarbeit der Polizei habe zu einer schnellen Festnahme geführt.