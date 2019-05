Donau in Budapest Schiffsunglück in Ungarn - Kapitän festgenommen

Nach dem Untergang eines Ausflugsdampfers auf der Donau ist der Kapitän des am Unglück beteiligten Kreuzfahrtschiffes festgenommen worden. Gegen den 64-jährigen Ukrainer sei nach einer Vernehmung Haftbefehl beantragt worden, erklärte die ungarische Polizei. Auf der Internetseite der Polizei hieß es, der Kapitän sei wegen fahrlässigen Fehlverhaltens im Schiffsverkehr festgenommen worden.

Bei dem Unglück in Budapest waren am Mittwochabend mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ebenfalls sieben Menschen wurden gerettet. 21 weitere werden noch vermisst, für sie gibt es kaum noch Hoffnung. Bei den Opfern handelt es sich um südkoreanische Touristen. Ihr Ausflugsdampfer war auf der Donau in Budapest mit einem viel größeren Kreuzfahrtschiff kollidiert und binnen Sekunden gesunken.

Zoltan Balogh / EPA-EFE/REX Mithilfe eines Militärschiffs werden die Opfer des Schiffsunglücks in der Donau gesucht.

Hoch spezialisierte Taucher suchen mit Unterstützung der Armee nach weiteren 19 südkoreanischen Passagieren sowie zwei Ungarn - dem Kapitän des Ausflugdampfers und einem Matrosen. Die Aussicht, sie lebend zu finden, wurde von den ungarischen Behörden als gering eingeschätzt. Der hohe Wasserstand, die starken Strömungen und die schlechten Sichtverhältnisse erschweren die Arbeit der Einsatzkräfte. Die Polizei berichtete, dass eine Leiche kilometerweit flussabwärts vom Unglücksort entfernt geborgen worden sei.