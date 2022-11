Supermarkt gezielt ausgewählt

Der bekennende Rassist hatte sich für seinen Angriff einen Markt in einem überwiegend von Schwarzen bewohnten Viertel der Stadt im Bundesstaat New York ausgesucht, so die Staatsanwaltschaft. Er fuhr demnach eigens drei Stunden von seinem Wohnort in der Nähe von Binghamton, New York, zu dem Supermarkt, nachdem er den Anschlag wochenlang geplant hatte.

Laut Polizei hinterließ er vor dem Angriff ein rassistisches Manifest im Internet und übertrug die Schießerei per Livestream in den sozialen Medien.