Bei einem Schusswaffenangriff in einem Lebensmittelgeschäft in Buffalo im US-Bundesstaat New York sind mehreren Medienberichten und dem Polizei-Chef zufolge zehn Menschen getötet worden. Ein mit einem Gewehr bewaffneter Angreifer habe in dem Supermarkt das Feuer eröffnet und zehn Menschen getötet, berichtete die Lokalzeitung »The Buffalo News« am Samstag unter Berufung auf einen Polizeivertreter und Ermittlerkreise. Demnach wurden weitere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer.