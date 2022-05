Der Angreifer hatte auf dem Parkplatz eines Supermarkts der Kette Tops in Buffalo zunächst auf vier Menschen geschossen. Drei von ihnen starben, wie Joseph Gramaglia von der Polizei in Buffalo sagte. Dann ging der Täter in den Supermarkt und feuerte weiter um sich.

Das Büro von Bezirksstaatsanwalt John Flynn teilte mit, der aus Conklin im Bundesstaat New York stammende Täter werde wegen Mordes angeklagt. Ihm droht demnach lebenslange Haft. Nach den Worten des Bürgermeisters von Buffalo, Byron Brown, war der Täter »Stunden von außerhalb angereist, um dieses Verbrechen zu begehen«. Der Tatort liegt in einem Viertel von Buffalo, das überwiegend von Afroamerikanern bewohnt wird.

Tat reiht sich ein in Serie rassistischer Morde

Die Bluttat von Buffalo reiht sich ein in eine Serie rassistisch motivierter Morde in den USA. 2019 war ein weißer Rechtsextremist stundenlang quer durch Texas gefahren und hatte 23 Menschen in El Paso erschossen, wo mehrheitlich Latinos leben. Vier Jahre zuvor hatte ein Weißer in einer afroamerikanischen Kirche in Charleston in South Carolina das Feuer eröffnet und neun Menschen getötet. In beiden Fällen stellten die Täter hasserfüllte »Manifeste« vor ihren Taten ins Internet.