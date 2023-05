Der Staatsschutzsenat des Thüringer Oberlandesgerichts muss nun entscheiden, ob er die Anklage zulässt. Die beschuldigten Deutschen sind seit April 2022 in Untersuchungshaft. Die Festnahme der rechtsextremen Kampfsportler war Teil einer Razzia gegen insgesamt 50 Neonazis in ganz Deutschland. Es war einer der größten Schläge gegen die rechtsextreme Szene in den vergangenen Jahrzehnten, mehr als tausend Polizisten waren laut Bundeskriminalamt in elf Bundesländern im Einsatz.