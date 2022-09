Matthias D., 47

Er war der Hauptmieter der Wohnung in der Polenzstraße und in der Frühlingsstraße in Zwickau, in der das Trio viele Jahre lebte. Der Mann aus Johanngeorgenstadt verweigerte im Prozess in München die Aussage, um sich nicht selbst zu belasten.

Gegen alle fünf wurden die Ermittlungen mangels Tatverdacht eingestellt. Die Verfahren gegen Susann E., Pierre J., André K. und Hermann S. dauern an. In Justizkreisen gilt es nach SPIEGEL-Informationen jedoch als wahrscheinlich, dass die Ermittlungen gegen sie ebenfalls eingestellt werden.