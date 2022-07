Immerhin hatten die Richterinnen und Richter des 3. Strafsenats des BGH zu diesen Punkten keine Fragen – was eher dafür spricht, dass sie das Urteil gegen Ernst insoweit halten dürften.

Überzogene Anforderungen

Aussichtsreicher erwiesen sich indes die Revisionen der Familie Lübcke und der Bundesanwaltschaft, die sich gegen den Freispruch des Mitangeklagten Markus H. richten. Das OLG Frankfurt hat H. nur wegen vorsätzlichen unerlaubten Waffenbesitzes zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, auf Bewährung. Vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord an Lübcke hat es ihn dagegen freigesprochen.

Die Würdigung des OLG, dass Ernst allein geschossen habe, sei »revisionsrechtlich nicht zu beanstanden«, so Bundesanwalt Schmid. Dass H. nicht als Mittäter zu bestrafen ist, schließe aber nicht aus, dass er als »Teilnehmer« der Tat zu bestrafen sei, namentlich wegen sogenannter »psychischer Beihilfe«.

Das OLG habe dies zwar abgelehnt, stelle aber »überzogene Anforderungen« an die richterliche Überzeugungsbildung auf. Das Urteil gehe zudem von »unzutreffenden« rechtlichen Maßstäben aus – es hätte für Beihilfe genügt, dass H. Ernst »bestärkt« habe. Dass er ihn zu der Tat maßgeblich »bestimmt« habe, wie das OLG meinte, sei gerade nicht erforderlich.

Und schließlich weise das Urteil hier »Lücken« auf – vor allem habe das OLG Ernst angelastet, dass er seine Angabe, wann er zum ersten Mal Kontakt zu H. hatte, habe korrigieren müssen; die Schlussfolgerung, dies sei ein »gewichtiges Lügensignal von exemplarischer Bedeutung«, so Schmid, hätte man daraus nicht so einfach ziehen dürfen. Der Satz »wer einmal lügt, dem glaubt man nicht« gelte im Strafprozess nicht, zumal es schlicht ein Versehen gewesen sein könnte.

Angaben in der Handakte des Verteidigers

Auch Norouzi machte geltend, dass das OLG wichtige Indizien nicht hinreichend geprüft habe, die dafür gesprochen hätten, Ernsts Angaben in seinem späteren Geständnis in der Hauptverhandlung zu folgen: dass H. mit ihm am Tatort war.

So habe Ernst von Anfang an solche Angaben gegenüber seinem damaligen Verteidiger gemacht, der dies schriftlich in seiner sogenannten Handakte festhielt. Und diese Aufzeichnungen hätten später, mit Billigung Ernsts, sogar als Beweismittel in die Verhandlung eingeführt werden können. »Wo sonst« gebe es eine Situation, in der ein Angeklagter »vertraulich sprechen kann«, so Norouzi. Doch im Urteil seien diese Mitschriften »nicht erwähnt und nicht gewürdigt« worden.

Der Verteidiger von H. widersprach. So könnten die »Anforderungen an die psychische Beihilfe nicht hoch genug angesetzt« werden: Die politische Einstellung H.s lasse zwar »an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig«, aber das sei »noch nicht Beihilfe zum Mord«.