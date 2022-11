»Der Präsident will sich ein Denkmal setzen«

Zum anderen seien die spezialisierten Einheiten auch längst nicht ausgelastet, so Beamte. Während normale Bundesbereitschaftspolizisten zum Beispiel aufgrund steigender Flüchtlingszahlen an den Grenzen viele Überstunden sammelten, hätten die fünf BFHus im Vergleich wenige Einsätze. Immer öfter würden sie daher in Lagen eingesetzt, die nicht zu ihren Aufgaben passen. Zudem gäbe es schon jetzt Sparmaßnahmen der Behördenführung, die wichtige Fortbildungen erschwerten.

»Präsident Sieber will sich mit der Vergrößerung trotz der bekannten Probleme ein Denkmal setzen«, sagt ein leitender Bundespolizist. Sinnvoll sei sie aber nicht. Das Bundespolizeipräsidium in Potsdam erklärte auf Anfrage, die Pläne seien Gedankenspiele, eine Umsetzung sei noch nicht beschlossen.