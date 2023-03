10.000 Schleusungen

Das Netzwerk, dem Dirk P. angehören soll, stand im vergangenen Jahr im Fokus der von Europol koordinierten internationalen Soko »Dune«, an der auch eine Expertengruppe der Bundespolizei beteiligt war. Die Schleuserbande gilt als eine der größten und finanziell erfolgreichsten Schleppergruppen in der europäischen Kriminalgeschichte. Allein in Deutschland nahmen Ermittler im Sommer 18 Personen fest. Das von irakischen Kurden dominierte Netzwerk soll seit Anfang 2021 für mehr als 10.000 über den Ärmelkanal geschleuste Flüchtlinge verantwortlich gewesen sein und zig Millionen Euro verdient haben . Bei den gefährlichen Überfahrten nach England auf den kaum seetauglichen Booten kamen immer wieder Menschen ums Leben.



Den Ermittlungen der Bundespolizei zufolge diente Deutschland den mutmaßlichen Schleusern als Drehscheibe für Logistik und Material. Im Frühjahr soll gegen die Gruppe in Belgien Anklage erhoben werden. Dorthin soll nun auch Dirk P. ausgeliefert werden.