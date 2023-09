In den vergangenen Wochen gab es mehrere Vorfälle mit manipulierten Steckdosen bei Zügen verschiedener Eisenbahnunternehmen, dabei wurden auch mehrere Reisende verletzt. Jetzt bittet die Bundespolizei Reisende, Steckdosen genau anzuschauen, bevor sie sie benutzen: Man solle prüfen, ob etwas Ungewöhnliches festzustellen ist, und gegebenenfalls das Bahnpersonal zu informieren.

Polizei prüft weitere Fälle

Erst am vorigen Wochenende wurde in einem Regionalzug zwischen Freiburg und Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) eine Steckdose in einem Zug manipuliert. Ein Metallstift ragte heraus. »Die Ermittlungen müssen nun zeigen, ob dieser vorsätzlich oder unbeabsichtigt zum Beispiel durch Abbrechen in der Steckdose verblieb«, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.