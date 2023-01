Der Anteil der »Nicht-Deutschen« unter den Tatverdächtigen bei schwerer Körperverletzung, Raub, Mord und Totschlag lag laut »BamS« bei 55,5 Prozent.

Der zweifache Mord in einem Regionalexpress bei Hamburg hatte das Thema Messerkriminalität in Zügen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt . Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte der »BamS« zu dem Fall: »Ich verstehe jeden, der sich fragt, warum dieser Gewalttäter so schnell wieder freikam und ob alles getan wurde, um zu prüfen, ob er eine Gefahr für andere war. Dieser Frage muss sich die Justiz stellen. Genauso muss genau geprüft werden, ob er hätte ausgewiesen werden können – so schwierig das gerade bei Staatenlosen rechtlich ist.«