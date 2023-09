Französische Ermittler haben das für Drogengeschäfte, aber auch für Mordanschläge oder Überfälle genutzte Kommunikationssystem Encrochat geknackt und so auch Tausende Strafverfahren in Deutschland initiiert. Strittig ist jedoch, inwieweit die nach französischem Recht gewonnenen Daten hierzulande in Strafprozessen verwertbar sind.