Der inzwischen fast 80-Jährige war 1970 in Mainz nachts in ein Haus eingestiegen, weil er Geschlechtsverkehr mit einer dort lebenden jungen Frau wollte. Als deren Mutter aufwachte, tötete er sie mit einem Messer. Anschließend drang er ins Schlafzimmer der Tochter ein, die ihn abwies und um Hilfe schrie – er erstach sie ebenfalls. Nach zwei Jahren in Untersuchungshaft wurde der Mann 1972 zu lebenslanger Haft wegen zweifachen Mordes verurteilt. Das Urteil gilt als umstritten (lesen Sie hier eine SPIEGEL-Reportage vom Prozess).