Ein früherer Bundeswehrsoldat, der eine Schülerpraktikantin belästigt und im Kino einen Kameraden angegriffen hat, wird im Dienstgrad herabgesetzt. Er habe seine Dienstpflichten verletzt und werde vom Unteroffizier zum Oberstabsgefreiten der Reserve degradiert, teilte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit. Der Zeitsoldat hatte zugegeben, das 14 Jahre alte Mädchen in einem Keller umarmt zu haben. Er gab an, dass er die Praktikantin habe trösten wollen.