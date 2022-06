Machete für die Mutter

Es ist oft schwer, A.s Argumentation zu folgen. Er sagt, er wolle sich nicht von einer »sozialen Matrix unterjochen« lassen, das belegten auch seine zahlreichen Sprachnachrichten, die er für sich selbst aufgezeichnet habe. »Ich fürchtete einen Bürgerkrieg«, sagt A. Deshalb habe er Waffen in Straßburg versteckt, weil es »die Russen« bis dorthin geschafft hätten.

Der Strafsenat erträgt A.s Ausführungen mit bemerkenswerter Nonchalance, verzichtet jedoch nicht auf Kommentare. Als A. sagt, an der Anzahl der »Hiebwaffen« in seinem Keller könne man ablesen, dass er auch an seine Familie gedacht habe, räuspert sich der Vorsitzende Richter Christoph Koller. »Sie meinen also, wenn die Russen gekommen wären, hätten Sie Ihrer Mutter, Ihrer Verlobten eine Machete in die Hand gedrückt?«

Franco A. nickt zustimmend. Er findet das ebenso wenig komisch wie die Bilder aus seiner Wohnung, die an die Wand projiziert werden. Koller erinnert ihn: »Das haben Sie selbst beantragt.« Außerdem habe sich A. für die »New York Times« in seinem Keller fotografieren und die Fotos abdrucken lassen. »So privat kann es also nicht sein.« Als Franco A. ausufernd erklärt, dass er Hitlers »Mein Kampf« nie gelesen, nur versteckt habe, kontert Koller: »Noch besser wäre gewesen, es gar nicht zu besitzen.«

So sieht es auch Staatsanwältin Weingast. Für sie ist Franco A. »ein Lügner und Betrüger«, der im Prozess versucht habe, »alternative Fakten zu schaffen«. Nach knapp drei Stunden Plädoyer fordert sie eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Betrugs und Verstößen gegen das Waffen-, Kriegswaffen- und Sprengstoffgesetz.

Am Freitag soll die Verteidigung plädieren. Es ist davon auszugehen, dass Franco A. nicht nur seine beiden Anwälte reden lassen wird.