Burg in Brandenburg Baby-Alpaka aus Streichelzoo verschwunden

Sie sind süß, klein und flauschig und jetzt ist eines weg: In Burg in Brandenburg sucht der Streichelzoo eines Hotels nach seinem wenige Tage alten Alpaka. Das Tier sei verschwunden und "bis heute nicht wiedergekommen", hieß in einem Facebook-Post des Hotels. Wer wichtige Informationen habe, werde gebeten, eine Nachricht zu schicken.

"Christinchen" wurde laut einem Facebook-Posting des Hotels am vergangenen Montag geboren und hat hellbraunes Fell.

"Wir gehen davon aus, dass Christinchen gestohlen worden ist", sagte der Geschäftsführer des Landhotels Burg im Spreewald laut der Nachrichtenagentur dpa und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Niederlausitz aktuell" berichtet unter Berufung auf eine weitere Suchmeldung des Hotels, dass die Mutter ihr Kind suche.

In dem Streichelzoo befinden sich laut Hotel-Website neben Alpakas auch Ziegen, Schafe, Pferde, Esel, Emus, Hühner, Strausse, Meerschweinchen und Hängebauchschweine. Kinder dürfen diese mit entsprechendem Futter füttern.