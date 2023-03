Die Knochen einer seit 2019 in Leipzig vermissten Studentin sind am Wochenende von Passanten gefunden worden. Ihre sterblichen Überreste seien in einem Waldgebiet im Bereich Saale Unstrut im Burgenlandkreis aufgefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft in Leipzig mitteilte. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen demnach derzeit nicht vor. Die 23-Jährige galt seit dem 25. September 2019 als vermisst.