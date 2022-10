»Da sind noch viele große Fragezeichen«

Von der Frau, die am Würmsee in der Region Hannover lebte, fehle weiterhin jede Spur, sagte ein Polizeisprecher. Die Spurenlage am Wohnort habe auf ein Gewaltverbrechen hingedeutet. Man müsse von einem Tötungsdelikt ausgehen, auch wenn die Hoffnung noch nicht aufgegeben worden sei, die 56-Jährige lebend zu finden. Sie hatte allein mit ihrem Hund in einem abgelegenen, kleinen Holzhaus in der Nähe des Sees gewohnt und war am 10. September zuletzt gesehen worden. Als sie zu einer Verabredung mit einer Freundin am 11. September nicht erschien, alarmierte diese die Polizei.