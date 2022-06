Bushido-Prozess in Berlin Im Zweifel für Abou-Chaker

»Eine grobe vorläufige Einschätzung«, so nennt es der Vorsitzende Richter an diesem 71. Verhandlungstag. Und als sei es nur irgendein Dokument in diesem an Dokumenten nicht armen Prozess verliest Richter Martin Mrosk die Bilanz der Kammer in atemberaubender Geschwindigkeit. Doch was er vorliest, hat es in sich.