Prozess in Berlin Bushidos Probleme mit der mysteriösen Audiodatei

Bushido bleibt dabei. Arafat Abou-Chaker habe ihn am Abend des 18. Januar 2018 eingesperrt, bedroht, beleidigt und mit einer Plastikflasche und einem Stuhl angegriffen. Der Rapper spricht an diesem Mittwoch vor dem Landgericht Berlin von einem »traumatischen Erlebnis«. Die Oberstaatsanwältin fragt, ob während des Treffens damals tatsächlich jemand Wasser und Cola gebracht habe. So ist es auf einer Audiodatei zu hören, die das Treffen laut Verteidigung dokumentieren soll. Das erinnere er nicht mehr, antwortet Bushido. Im Fokus seiner Aufmerksamkeit habe an jenem Abend Arafat Abou-Chaker gestanden. »Ich hatte wirklich sehr viel Angst vor ihm«, sagt er. »Er war für mich das absolute Böse in dem Moment.«