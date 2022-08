Auch seine Vorwürfe gegen Nasser und Yasser Abou-Chaker bestätigt die Aufnahme nicht. Bushido hatte berichtet, Yasser Abou-Chaker habe ihm gedroht: »Du wirst hier erst lebendig wieder rauskommen, wenn du uns die Wahrheit gesagt hast.« Nichts davon ist zu hören. Vielmehr bemühen sich Yasser und Nasser Abou-Chaker wiederholt, beruhigend auf ihren Bruder Arafat einzuwirken. Sie sind es auch, die Bushido und Arafat Abou-Chaker dazu drängen, sich zu küssen. Schmatzgeräusche sind zu hören. Danach geht die Diskussion lautstark weiter.

Bushidos Erklärung für das Fehlen der behaupteten Worte: Die Audiodatei sei manipuliert. Er spricht vor Gericht von »Auffälligkeiten« und Stellen, die »sehr, sehr komisch« seien. Seiner Ansicht nach handele es sich nicht um einen vollständigen Mitschnitt des Treffens vom 18. Januar 2018. Die Datei sei möglicherweise eine Kombination aus Mitschnitten von zwei verschiedenen Treffen, sagt er am Montag als Zeuge vor Gericht. Er nennt den genauen Zeitstempel jener Stelle der Datei, an der er eine Manipulation gehört haben will. Damit will er offenbar auch erklären, warum die Aufnahme knapp zwei Stunden lang ist, er selbst aber angab, das Treffen habe rund viereinhalb Stunden gedauert. Das Gericht kündigte an, einen Gutachter die Aufnahme prüfen zu lassen. Gegen 16 Uhr beendet der Vorsitzende Richter den Verhandlungstag. Am Mittwoch muss Bushido erneut Rede und Antwort stehen.