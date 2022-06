Villen von Bushido und Clanchef Abu-Chaker versteigert Bleibt alles in der Familie

Zu der Beziehung der einstigen Geschäftspartner wurden bereits zahlreiche Zeugen gehört. Am Mittwoch sollte nun auch der Rapper Kay One befragt werden. Der 37-Jährige und Bushido hatten zunächst gemeinsame Erfolge gefeiert, dann folgte ein jahrelanger Streit. Für die Befragung von Kay One war ein Prozesstag vorgesehen.

Seit bald zwei Jahren muss sich Arafat Abou-Chaker unter anderem wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Nachdem Bushido sich 2017 von Abou-Chaker losgesagt hatte, soll der Clanchef ihm gedroht, Millionensummen verlangt, Bushido am 18. Januar 2018 in einem Raum eingesperrt, beleidigt und mit einer halb vollen 0,5-Liter-Plastikwasserflasche und einem Stuhl attackiert haben. Zwei Brüder – Yasser und Nasser – sollen damals dabeigewesen sein und Arafat Abou-Chaker unterstützt haben. Letztendlich soll es um Geld gegangen sein. So steht es in der Anklage.