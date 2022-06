Bushido vs. Arafat Abou-Chaker »Ich hatte Angst, dass ich nicht lebend rauskomme«

Im Prozess gegen Clanchef Arafat Abou-Chaker hat Kay One ausgesagt. Oder auch nicht – an wichtige Vorfälle aus der Vergangenheit will sich der Rapper nicht erinnern können.

Von Wiebke Ramm