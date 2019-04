Aus einer geschlossenen Klinik im baden-württembergischen Calw sind vier psychisch kranke Straftäter geflohen. Zwei der Männer seien noch auf der Flucht, teilte die Polizei in Karlsruhe mit.

Die anderen beiden konnten nach einer Großfahndung, bei der auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, am Bahnhof Calw-Hirsau gefasst werden. Die vier Männer hatten am Mittwochabend gegen 22 Uhr einen Pfleger und eine Pflegerin überwältigt und in einen Raum eingesperrt. Anschließend konnten sie aus der Klinik im Nordschwarzwald entkommen.

Einer Polizeisprecherin zufolge sind die beiden flüchtigen Männer, die wegen Raubstraftaten in der geschlossenen Psychiatrie waren, höchstwahrscheinlich nicht bewaffnet. Trotzdem sei es möglich, dass die Männer "in der Ausnahmesituation unberechenbar" seien.

Sie hielten sich vermutlich noch in der Gegend um Calw auf. Wer den Männern begegne, solle sofort die Polizei verständigen.