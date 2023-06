Die Clara-Zetkin-Straße führt durch Erfurt hindurch. Zur Verkehrsberuhigung wurden dort Pflanzenkübel aufgestellt. Weil aber noch nicht mit der Umsetzung begonnen wurde, wurde Beete angelegt sowie Liegebänke und Pflanzenkübel aufgestellt. Unbekannte nutzten diese nun aber auf besondere Weise: Sie pflanzten Cannabis darin an. Die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt geht von einer vierstelligen Zahl an Pflanzen aus.