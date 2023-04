Mit zahlreichen Einsätzen ist auch die Polizei in Rheinland-Pfalz am Karfreitag gegen die Auto-Tuning-Szene vorgegangen. Landesweit erstatteten die Beamten den Angaben zufolge Dutzende Anzeigen, unter anderem wegen unerlaubter Veränderungen an den Fahrzeugen. Schwerpunkte der Kontrollen waren unter anderem Rheinhessen, der Nürburgring und die Westpfalz.

In Mainz floh ein Fahrer laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt vor den Beamten und wurde schließlich nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt. Rund um die Eifel-Rennstrecke am Nürburgring seien mehr als 420 Fahrzeuge kontrolliert worden, hieß es. Dabei wurden den Angaben zufolge 184 Ordnungswidrigkeiten und acht Straftaten festgestellt. In 102 Fällen sei die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen gewesen. Bei 63 Fahrzeugen waren die Veränderungen laut Polizei derart gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt wurde.