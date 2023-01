Nach SPIEGEL-Informationen soll das FBI den ersten Tipp zu den nun Festgenommenen bereits an Weihnachten an deutsche Stellen gegeben haben. Offenbar hatten die US-Amerikaner die Telegram-Chatgruppe infiltriert, in der sich die beiden mutmaßlichen Täter zunächst nach Bombenbauplänen und später nach Giftstoffen erkundigt haben sollen.

Abhängig von Amerikas Geheimdiensten?

Es gab demnach zunächst Hinweise darauf, dass die Brüder wohl an Silvester zuschlagen wollten. Allerdings habe ihnen womöglich noch eine Zutat zur Herstellung des Gifts gefehlt, die erst nach dem Jahreswechsel geliefert worden sein könnte, heißt es in Behördenkreisen. Einer der beiden Brüder soll polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten und aktuell in psychiatrischer Behandlung gewesen sein.