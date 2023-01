Die Einsatzkräfte kamen in Schutzanzügen und mit Sauerstoffmasken: Mit zahlreichen Wagen fuhren sie in der Nacht zum Sonntag in eine kleine Einkaufsstraße im Norden von Castrop-Rauxel.

Der Verdacht: Ein 32-jähriger Iraner soll einen islamistischen Anschlag geplant und sich womöglich bereits tödliche Giftstoffe dafür besorgt haben. Von Cyanid und Rizin sprechen die Ermittler – biologische Kriegswaffen.