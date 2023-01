Anti-Terror-Ermittler haben in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet in der Nacht eine Wohnung durchsucht und dabei einen Mann festgenommen, der einen islamistischen Anschlag vorbereitet haben soll. Der 32-jährige iranische Staatsangehörige sei verdächtig, eine solche Tat vorbereitet zu haben, indem er sich die Giftstoffe Cyanid und Rizin besorgt habe. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, die Polizei Recklinghausen und die Polizei Münster am frühen Sonntagmorgen mit .