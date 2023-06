»Das übersteigt auch meine Vorstellungskraft«

Auf die Frage, ob solch eine Kleinigkeit das Ausmaß der Gewalt erklären könne, sagte Dombert: »Das übersteigt auch meine Vorstellungskraft.« Allerdings gebe es bisher keine Hinweise, dass bei dem Streit ein Konflikt zwischen kriminellen Gruppierungen oder Verteilungskämpfen von Clans eine Rolle spielten.

Einen Tag nach Castrop-Rauxel war es am Freitagabend nur 30 Kilometer entfernt in Essen zu einer weiteren Massenschlägerei gekommen. Laut Dombert gibt es bei den Ermittlungen in Castrop-Rauxel bisher keine Hinweise für einen Zusammenhang mit den Schlägereien in Essen. Die Polizei nach den Konflikten in beiden Städten ihre Präsenz verstärkt.