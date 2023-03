In einer Wohnung im niedersächsischen Celle hat die Polizei einen toten Säugling gefunden. Wie die Beamten mitteilten , wurde am Montag eine junge Frau in ein Krankenhaus eingeliefert, die vor kurzer Zeit entbunden hatte. Auf Nachfrage des Arztes gab sie an, dass sie jemanden beauftragt habe, das Kind in einer Babyklappe abzugeben. Darauf gab es jedoch keinen Hinweis.