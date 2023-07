Van Houten »wurde unter Bewährungsaufsicht entlassen«, teilte die kalifornische Strafvollzugsbehörde in einer Erklärung mit. Die 73-Jährige verließ das Frauengefängnis in Corona, östlich von Los Angeles, in den frühen Morgenstunden und wurde zu einer Übergangsunterkunft gefahren, sagte ihre Anwältin Nancy Tetreault. »Sie versucht sich immer noch an den Gedanken zu gewöhnen, dass das real ist«, sagte Tetreault gegenüber der Nachrichtenagentur AP.