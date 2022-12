Sobhraj, auch »Bikini-Killer« genannt, hat zugegeben, in den Siebzigerjahren in Asien mehrere Menschen getötet zu haben. Er wird mit mehr als 20 Morden in Verbindung gebracht. In Nepal saß er seit 2003 wegen der Ermordung von zwei nordamerikanischen Touristen in Haft. 2004 wurde er dort erstmals vor Gericht für schuldig befunden.