Der Mann wird mit dem Mord an mehreren Touristen in verschiedenen Ländern in Verbindung gebracht und deshalb auch »Bikini-Killer« genannt. In Nepal wurde er wegen des Mordes an zwei nordamerikanischen Touristen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Seit 2003 saß er in Haft, 2004 wurde er erstmals in Nepal vor Gericht für schuldig befunden. Insgesamt wird er mit mehr als 20 Morden in Verbindung gebracht.

Sobhraj darf zehn Jahre nicht mehr nach Nepal reisen

Sobhraj warf dem nepalesischen Richter von damals gegenüber dem AFP-Reporter vor, voreingenommen gewesen zu sein und rechtliche Standards missachtet zu haben. Seine Anwältin Coutant-Peyre sagte der AP am Flughafen, die Verurteilung ihres Mandanten basiere auf einem »erfundenen Fall, der auf gefälschten Dokumenten beruht«. Sie sei »sehr glücklich, aber auch sehr schockiert, dass es 19 Jahre gedauert hat, bis er seine normale Freiheit erlangt hat«. Nach seiner Freilassung dürfe Sobhraj zehn Jahre lang nicht mehr nach Nepal einreisen, sagte die Sprecherin der Migrationsbehörde.