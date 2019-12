Niedersachsen Durchsuchung nach Angriff auf jüdisches Restaurant in Chemnitz

Ein 28-Jähriger steht im Verdacht, an der Attacke auf das jüdische Restaurant "Schalom" in Chemnitz beteiligt gewesen zu sein. In seiner Wohnung in Norddeutschland fanden die Ermittler unter anderem Sturmhauben.