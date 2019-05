Prozess um tödlichen Messerangriff in Chemnitz Staatsanwalt darf weitermachen

Die Verteidiger von Alaa S. wollten Staatsanwalt Stefan Butzkies in dem Verfahren um den Tod von Daniel H. im Sommer 2018 ablösen. Sie warfen ihm Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung im Amt vor, da er Untersuchungshaft gegen Alaa S. - und gegen den Zeugen Yousif A. verlangt habe.

Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft hat den Austausch des Anklägers Stephan Butzkies nun abgelehnt. Das habe der Leitende Oberstaatsanwalt Frank Heinrich entschieden, sagte eine Sprecherin. Die Kammer hatte zuvor bereits darauf verzichtet, bis zur Entscheidung über den Antrag die Verhandlung zu unterbrechen.

Anhaltspunkte für Befangenheit liegen nicht vor

"Anhaltspunkte für eine Befangenheit Herrn Butzkies (...) liegen nicht vor", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Butzkies darf also weiter an den Verhandlungen gegen Alaa S. teilnehmen. Dem Angeklagten wirft die Anklage vor, am 26. August 2018 an H.s Tod in Chemnitz beteiligt gewesen zu sein. Nach der Tat hatte es in der Stadt Krawalle und Demonstrationen gegeben.

Die Verteidigung des angeklagten Syrers hatte die Ablösung Butzkies' mit dem Verdacht auf Befangenheit begründet. Yousif A. galt wie Alaa S. zunächst als Beschuldigter, das Verfahren gegen A. wurde jedoch eingestellt.

Ende der Woche soll der Prozess fortgesetzt werden.