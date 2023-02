Seit 1987 in Deutschland Chemnitz will vietnamesische Familie vorerst nicht abschieben

»Leichtes Durchatmen«

Der sächsische Flüchtlingsrat wertete die Ankündigung als »leichtes Durchatmen«. »Wir sind aber noch lange nicht am Ziel«, sagte Vereinssprecher Dave Schmidtke der Nachrichtenagentur dpa. Schon mehrmals seien die Hoffnungen der vietnamesischen Familie enttäuscht worden. Man werde so lange weiterkämpfen, bis die Familie ein gesichertes Bleiberecht habe. Am Freitagabend ist in Chemnitz eine Demonstration zu diesem Zweck geplant.