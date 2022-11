Zwei Tage vor Thanksgiving, als viele Menschen Einkäufe für den in den USA so wichtigen Feiertag erledigten, hatte der Täter in einem Walmart in der Ostküstenstadt Chesapeake das Feuer eröffnet.

Das Einzelhandelsunternehmen Walmart äußerte sich »schockiert über diesen tragischen Vorfall«. Der Konzern bete für die Betroffenen und arbeite eng mit den Behörden zusammen.