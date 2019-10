Eine notorisch blinde Passagierin ist am Flughafen in Chicago festgenommen worden. Die 67-Jährige ist für die Polizei keine Unbekannte: Marilyn Hartman wurde in der Vergangenheit schon Dutzende Male an und um Flughäfen geschnappt, in einigen Fällen schaffte sie es sogar ohne Ticket an Bord.

Erst im März wurde sie in Chicago zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Marilyn Hartman hatte zugegeben, im vergangenen Jahr ohne Ticket von Chicago nach London geflogen zu sein, nachdem sie sich am Sicherheitspersonal vorbeigeschlichen hatte. Nun hat Hartmann ihr Vorgehen wiederholt - und wurde dabei von Polizisten erwischt.

Hartman habe am O'Hare International Airport in Chicago versucht, den Sicherheitscheck ohne Dokumente zu umgehen, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei die 67-Jährige wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden. Ein Richter setzte zwar eine Kaution fest, ordnete aber an, dass sie bis zu einer Anhörung in Gewahrsam verbleiben muss.

Bereits bei der Gerichtsverhandlung im März hatte sich Hartmann des Hausfriedensbruchs schuldig bekannt. Vor Gericht bat sie die Flughäfen für die verursachten Probleme um Entschuldigung. Die 67-Jährige ging einen sogenannten Plea Deal mit der Justiz ein. Teil dieser Vereinbarung war, dass sie Chicagos Flughäfen O'Hare und Midway nicht mehr ohne Ticket betreten darf.